Oxu.Az - 4 года с вами!

2017-07-01 15:03 | www.oxu.az | 4

Ровно четыре года назад, 1 июля, новостной портал Oxu.Az начал свою деятельность.

Когда мы вступили на медиа-рынок, перед нами стояла нелегкая задача – создать что-то новое, сайт, отличающийся от других новостных порталов, где читатели смогут ознакомиться как с местными новостями, так и с самыми интересными событиями в мире, всегда быть в курсе всего происходящего в нашей стране и на планете.

Сейчас, можно сказать, новостной портал Oxu.Az, ежедневная аудитория которого четрые года назад составляла 3-5 тысяч человек, а ныне 100-150 тыс. человек, и месячная - более 2 миллионов читателей, удалось это сделать.

Конечно, большая читательская аудитория также увеличивает ответственность, стоящую между нами, а также требует от нас внимательнее относится к подготовке каждой новости, вновь и вновь проверять каждую деталь.

Уже начинается пятый год нашей деятельности. За прошедшие четыре года наша цель заключалась в правильном направлении нашей более миллиона аудитории читателей, и создании правильной точки зрения у аудитории вокруг вводящих в заблуждение общественность вопросов.

Отмеченные вопросы будут главным девизом нашей команды и в нашей последующей деятельности.

Впереди нам еще многое предстоит сделать – интересные фото-проекты для нашей аудитории, интересные интервью с разными людьми и др. проекты.

Поэтому, оставайтесь с нами, дорогие читатели!

С.Б.

