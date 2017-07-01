Болгарских бизнесменов призвали инвестировать в экономику Азербайджана

2017-07-01 15:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Болгарские бизнесмены могут вкладывать инвестиции в промпарки и агропарки в Азербайджане, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с председателем комиссии по бюджету и финансам парламента Болгарии Мендой Стояновой в Баку.

Как отмечается в сообщении министерства, распространенном в субботу, Мустафаев подчеркнул, что только в экономической сфере между Азербайджаном и Болгарией подписано более 20 документов.

"Большую роль в развитии связей двух стран играет межправительственная комиссия. В прошлом году был проведен азербайджано-болгарский бизнес-форум, который сыграл важную роль в создании прямых связей между бизнес-кругами двух стран. В настоящее время в Азербайджане действует девять компаний с болгарским капиталом", - сказал Мустафаев.

Министр отметил, что в Азербайджане создан благоприятный деловой и инвестиционный климат и существует большой потенциал для развития экономических связей и сотрудничества в сферах энергетики, образования, туризма, сельского хозяйства.

"Болгарские бизнесмены могут инвестировать в различные сферы экономики Азербайджана, в частности в промышленные и агропарки. Азербайджан является транзитным узлом в своем регионе и в этой связи реализуются крупные проекты. Болгария также может воспользоваться транзитными возможностями Азербайджана", - сказал Мустафаев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Болгарией в январе-мае 2017 года достиг почти 4,77 миллиона долларов, из которых на импорт из этой страны пришлись 4,69 миллиона долларов.

За год товарооборот между двумя странами вырос на 1,6 процента.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)