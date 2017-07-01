Стала известна личность утонувшей вчера девушки

2017-07-01 15:24 | www.oxu.az | 4

Министерство внутренних дел распространило информацию об утонувших вчера в Каспийском море парне и девушке.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, 30 июня жители города Баку Гусейн Рагимов и Сабина Абыева утонули в море на территории Сураханского района. Тело Г.Рагимова было извлечено из воды. В настоящее время ведутся поиски тела Сабины Абыевой.

Отметим, 30 июня МЧС распространило информацию в связи с произошедшим. Согласно информации, в 18:04 спасатели извлекли из воды тело Рагимова Гусейна Фархад оглы и передали по назначению.

С.Б.

