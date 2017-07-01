Александр Лукашенко: «Гражданам Беларуси революции не нужны»

2017-07-01 15:31 | www.apa.az | 6

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что жителям республики не нужны революции, спекуляция на демократии и правах человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом говорится в поздравлении Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Независимости, который празднуется 3 июля.

«За последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди, но неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве. Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.

Он подчеркнул, что «Беларусь XXI века – стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития».

«В нашей стране царят мир и порядок. Народ Беларуси един, а объединяет его главное – забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели», — добавил президент.