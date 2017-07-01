Как двое азербайджанцев вернулись на оккупированную армянами родную землю (ФОТО)

2017-07-01 15:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась презентация художественного фильма "Üçüncü günün adamı" ("Человек третьего дня"), сообщает Trend Life.

Фильм посвящен теме Карабахской войны. Герой картины, освободившись из мест лишения свободы, обнаруживает, что его родственников уже нет в живых, а родная земля находится под армянской оккупацией. Несмотря на трудности пути, опасность быть убитым или попасть в плен, он решает вернуться в родной дом… В этом ему помогает новый друг… Друзей, оказавшихся на родной земле, преследуют армянские оккупанты…

На открытии вечера директор киностудии "Азербайджанфильм", заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов отметил, что реализация проектов на патриотическую тему является одним из основных направлений деятельности киностудии.

Ведущей вечера была представитель министерства культуры и туризма Алмаз Оруджзаде. Творческий коллектив рассказал о работе над фильмом и подчеркнул важность проекта в деле морально-патриотического воспитания в обществе, пропаганды высоких нравственных ценностей и любви к родине, выразил надежду на скорейшее освобождение Карабаха от армянских оккупантов.

Фильм снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по госзаказу министерства культуры и туризма Азербайджана. Режиссер-постановщик фильма – Бабек Ширинсифет, автор сценария – Магсуд Гарайша, оператор-постановщик – Рафиг Гулиев, художники-постановщики – Рафиг Насиров и Ариф Нифтиев, композитор – Фирудин Аллахверди, продюсер – Мушфиг Хатамов.

В фильме, который снят в жанре психологической драмы, подобран замечательный актерский состав и талантливые молодые актеры, среди которых Хикмят Рагимов, Расим Джафар, Кямран Агабалаев, Ниджат Габибов, Видади Алиев, Мехрибан Зеки, Мятанят Аббасова, Халида Гулиева, Зарина Гурбанова, Мамед Сафа, Айшад Мамедов.

Премьера была встречена овациями зрительного зала.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)