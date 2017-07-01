Семнадцать человек пострадали во время стрельбы в ночном клубе в Арканзасе

2017-07-01 15:53 | www.trend.az | 6

По меньшей мере 17 человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе в американском штате Арканзас, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители прибыли на место происшествия в районе 02.30 по местному времени (10.30 мск) после сообщений о стрельбе в клубе Power Lounge города Литл-Рок в субботу.

По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.

Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки, и не связывает его с терроризмом.