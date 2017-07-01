Азербайджанский танцор провел мастер-класс и выступил с концертом в Москве (ФОТО)

2017-07-01 15:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор Фарид Казаков провел мастер-класс и выступил с сольным концертом в Московском детском лагере "Радуга" и школе № 28, сообщает Trend Life.

В ходе мастер-класса Фарид Казаков показал различные упражнения на гибкость, пластику, растяжку, выработку баланса и улучшение своей физической подготовки. Фарид рассказал и показал зрителям, как можно. не имея никаких природных данных, путём ежедневного, многочасового и многолетнего труда разработать очень важные для гимнастики и хореографии данные, такие как подъём, выворотность, шаг и прыжок. После мастер-класса он выступил со своей сольной концертной программой с номерами из классических балетов и современной хореографии.

"Я горжусь тем, что являюсь носителем и продолжателем азербайджанской хореографии, и очень рад тому, что могу делиться своими знаниями и умениями со всеми желающими. Над сольной концертной программой я работал несколько лет и выступал с ней в Азербайджане, Грузии и России. Следующее выступление у меня будет уже в эту субботу перед губернатором Московской области! Это очень ответственно! Я постараюсь и дальше достойно представлять страну на международной арене. Я очень люблю свою страну, свой Азербайджан, и моя главная цель - чтобы всегда поднимался наш национальный флаг в честь наших побед!" - сказалTrend Life Фарид Казаков, подчеркнув, что всеми своими достижениями и успехами обязан в первую очередь своим педагогам и трудолюбию.

Фарид Казаков - выпускник Бакинской академии хореографии, двукратный победитель Международного Московского конкурса-фестиваля хореографии, победитель Международной танцевальной олимпиады, лауреат конкурса артистов балета имени Гамер Алмасзаде, лауреат III Тбилисского Международного хореографического фестиваля имени Вахтанга Чабукиани, победитель XX Международного творческого фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе» (Сочи, Россия), многократный чемпион Азербайджана, главный тренер школы гимнастики и хореографии "Zabradance"

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)