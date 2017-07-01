Иранские СМИ: Смерть аль-Багдади косвенно подтверждена

2017-07-01 16:21 | www.oxu.az | 6

Иранское информационное агентство FARS заявило, что предполагаемая гибель лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади косвенно подтверждена. Такой вывод сделан из публикаций в СМИ, источники которых сообщили об ошибках, допущенных близким другом аль-Багдади при чтении проповеди.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, cтатья опубликована на сайте FARS в субботу, 1 июля.

«Арабоязычные СМИ процитировали местные источники, которые рассказали, что Абу Катибех (Abu Qatibeh), близкий соратник и друг аль-Багдади, плакал и делал ошибки в пятничной молитвенной проповеди, которая состоялась в городке к западу от Мосула», — передает агентство.

Также, по словам этих источников, Абу Катибех внезапно заплакал, когда упомянул Абу Бакра.

C.Б.

