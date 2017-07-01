В Тбилиси презентован азербайджанский фильм "Два чужих человека" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-01 16:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В столице Грузии Тбилиси состоялась презентация художественного фильма "Два чужих человека" (İki Yad adam), снятого по мотивам произведения выдающегося азербайджанского писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева "Семья Кямтаровых", сообщил Trend Life председатель молодежной ассоциации ADDIM Гусейн Джавадзаде.

Презентация прошла при содействии Socar Georgia. На открытии Гусейн Джавадзаде рассказал о жизни и деятельности выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования. Исполнительница главной роли Дуйгу Девели рассказала о работе над фильмом.

Затем гостям был показан фильм, который недавно был удостоен двух номинаций международного кинофестиваля Grand Asian Film Festival в Пекине (Китай). Фильм признан лучшим в номинациях "Лучший фильм на социальную тему", а исполнитель главной роли Риад Абдул - "Лучшая актерская роль".

Картина повествует о жизни молодой азербайджанской семьи. Сюжет картины разворачивается на фоне взаимоотношений супругов, которые из-за того, что работают в разное время, месяцами не могут увидеться…

Фильм снят ADDIM по заказу Caspian Media Group. Автор сценария – Ниджат Дадашов, оператор – Руслан Агазаде, монтаж – Мурад Мурадлы, звукорежиссер – Адалят Халилов, музыкальное сопровождение – Эльвин Мусаев, продюсер – Азер Гасанов. В ролях - Дуйгу Девели, Риад Абдул, Гюльшад Бахышева, Фаиг Мирзаев, Фаргана Гулиева, Айсель Османлы, Вюсаля Мамедзаде и другие.

(Автор: Вугар Иманов)