Президент Ильхам Алиев наказал должностное лицо, которое самовольно снесло мечеть «Гаджи Джавад»

2017-07-01 16:47 | www.apa.az | 3

А. Гасанов сообщил АПА, что еще в апреле президент Ильхам Алиев приостановил снос мечети «Гаджи Джавад» на территории бывшей «Советской», дал поручение создать соответствующую комиссию для всестороннего и объективного изучения данного вопроса. После изучения вопроса, комиссия пришла к заключению, что снос этой мечети неизбежен, о чем было доложено главе государства.

«В соответствии с заключением комиссии, президент Ильхам Алиев, учитывая мнение местной общины, принял решение о постройке новой мечети, и только после этого рассмотреть вопрос о сносе мечети «Гаджи Джавад», - отметил А. Гасанов.

Также А. Гасанов сказал, что по непосредственному поручению президента были выделены место и средства для строительства более удобной, красивой и современной мечети на улицке Шарифзаде. Строительные работы уже начаты: «Несмотря на это, некоторые должностные лица, невзирая на поручение господина президента, приняли самовольное решение о сносе мечети «Гаджи Джавад» до завершения строительства нового здания мечети. Сразу после получения информации об этом, президент Ильхам Алиев дал поручение строго наказать этих должностных лиц».

А. Гасанов довел до сведения, что глава Исполнительной власти района Ибрагим Мехдиев, как основной виновник в этом деле, был освобожден от занимаемой должности.