Ильхам Алиев поздравил Лукашенко

2017-07-01 16:40 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:

«Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Беларусь – Дня независимости.

Современная Беларусь, успешно претворяя в жизнь намеченные цели и приоритетные задачи, добилась значительных успехов в области укрепления государственности и правопорядка, устойчивого социально-экономического развития.

Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению азербайджано-белорусского взаимовыгодного сотрудничества и многопланового взаимодействия.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Беларуси – мира и благополучия».

C.Б.

