Президент Ильхам Алиев наказал должностное лицо, самовольно осуществившее снос мечети Гаджи Джавад

2017-07-01 16:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на поручение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, некоторые должностные лица самовольно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавад до завершения строительства здания новой мечети.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу после получения информации дал указание о серьезном наказании этих должностных лиц. Об этом сказал в субботу Trend помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, говоря об отношении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к сносу мечети Гаджи Джавад, расположенной в Баку на территории, называемой «Советская».

Али Гасанов также отметил, что основной виновник этого процесса - глава Исполнительной власти района уже освобожден от занимаемой должности.

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