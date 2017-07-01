Юные азербайджанцы в Санкт-Петербурге: мирное небо и футбольное поле (ФОТО)

2017-07-01 16:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге стартовал пятый сезон проекта международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", организованной официальным партнером ФИФА и Чемпионата мира по футболу 2018 компанией ПАО «Газпром», сообщает Trend Life.

В Санкт-Петербург прибыли делегации из 64 стран из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Азербайджан представляют 12-летний футболист клуба "Шахдаг" Ряван Кязымов и 12-летний журналист Асеф Айдемиров. Ряван сыграет в одной команде с молодыми игроками из Сингапура, Испании, Боливии, Болгарии, Аргентины, Чехии и Ливии на позиции защитника.

Футболисты объединены в 8 международных сборных дружбы. Юные журналисты работают в Международном детском пресс-центре и вместе с взрослыми представителями СМИ прямо с площадок мероприятий в Санкт-Петербурге ведут репортажи на собственном ТВ - канале и радио, создают контент для сайта и социальных сетей, выпускают ежедневную газету и готовят материалы для ведущих спортивных СМИ мира.

Проект приурочен ко Всемирному дню футбола и дружбы, который был провозглашен в 2014 году юными послами Международной детской социальной программы ПАО «Газпром». В этот день, каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязывает на руку сине-зеленый браслет дружбы. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

"Футбол для дружбы" реализуется с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта - развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

(Автор: Вугар Иманов)