В Средиземном море обнаружили тела девяти мигрантов

2017-07-01 16:57 | www.trend.az | 4

Шведский военный корабль, участвующий в спасательных операциях в Средиземном море, доставил в итальянский порт Катанья тела девяти погибших мигрантов, сообщили РИА Новости в береговой охране Италии.

Всего на борту судна, которое прибыло в Италию из ливийских территориальных вод, находилось 650 выживших.

В течение последних нескольких дней в Италии высадились свыше 12 тысяч мигрантов. В условиях разгоревшегося кризиса представитель страны в Евросоюзе Маурицио Массари в среду предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия не может гарантировать высадку в своих портах с "неитальянских кораблей". Таким образом, Италия пригрозила закрыть порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря.

В субботу итальянские газеты сообщили о еще одном ультиматуме итальянской стороны. По информации Il Corriere della Sera, в переговорах правительства Италии с другими странами и евровластями содержится пункт о выработке нового морского кодекса для кораблей НПО. Нарушение его довольно строгих мер, касающихся оборудования и требований к экипажу, должно привести к конфискации судна. В целом нововведение, по мысли официального Рима, заставит суда НПО высаживать мигрантов не в итальянских портах. По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

В МВД Италии на этой неделе заявили, что с начала нынешнего года на территорию страны прибыли почти 77 тысяч мигрантов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%.