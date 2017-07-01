Группа жителей «Советской» направила письмо президенту в связи с переносом мечети «Гаджи Джавад»

2017-07-01 17:01 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Мы приветствуем строительство по новому адресу, в современном стиле мечети «Гаджи Джавад», расположенной на улице Ч. Мустафаева 16, и благодарим за это господина Президента.

Уважаемый господин Президент!

Больше 100 лет мечеть «Гаджи Джавад» была очень дорогим для нас, жителей «Советской». Это одна из исторических мечетей, которая имеет особое место в наших сердцах. Строительство этой мечети по новому адресу является проявлением Вашей заботы и уважения к жителям «Советской».

Хотим отметить, что лица, пытавшиеся собраться во время сноса мечети, нам не знакомы и на «Советской» не проживают.

Также нам неизвестно, с какой целью они пытались собраться. Еще раз искренне благодарим вас за проявленное особое уважение и заботу».