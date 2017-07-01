Будаг Насиров подписал новый контракт со «Спортингом»

2017-07-01 17:07 | www.apa.az | 5

Футболист сборной Азербайджана Будаг Насиров продолжит карьеру в Португалии. Об этом apasport.az сообщил менеджер ФИФА Вагиф Гейдарли.

Он отметил, что его подопечный Насиров подписал новый контракт с лиссабонским «Спортингом», в который перешёл в прошлом году. Согласно этой договорённости Будаг будет защищать честь португальского клуба ещё 1 год.

Отметим, что 21-летний полузащитник, предыдущая карьера которого была связана с «Тураном», «Араз Нахчываном», «Сумгайытом» и «Кяпязом» перешёл в «Спортинг» в 2016-ом году. Футболист, защитивший честь сборных U-17, U-19, U-21 и основной сборной нашей страны сыграл 20 матчей и забил 1 гол в низшей лиге чемпионата Португалии в составе команды В лиссабонского клуба.