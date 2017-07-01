Президент Ильхам Алиев наказал должностное лицо, самовольно осуществившее снос мечети Гаджи Джавад (версия 2)

2017-07-01 17:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на поручение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, некоторые должностные лица самовольно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавад до завершения строительства здания новой мечети.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу после получения информации дал указание о серьезном наказании этих должностных лиц. Об этом сказал в субботу Trend помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, говоря об отношении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к сносу мечети Гаджи Джавад, расположенной в Баку на территории, называемой "Советская".

Али Гасанов также отметил, что основной виновник этого процесса - глава Исполнительной власти района - уже освобожден от занимаемой должности.

Али Гасанов сказал, что еще в апреле месяце Президент Ильхам Алиев остановил снос мечети Гаджи Джавад на территории, называемой «Советская», дал указание о создании соответствующей комиссии для всестороннего и объективного расследования вопроса.

После изучения вопроса комиссия приняла решение о том, что снос этой мечети неизбежен, и о результате было доложено главе государства.

Согласно решению комиссии, Президент Ильхам Алиев, с учетом мнения местной общины, принял решение о строительстве новой мечети и только после этого рассмотрении вопроса о сносе мечети Гаджи Джавад.

Али Гасанов также добавил, что по поручению Президента Азербайджана было выделено место на улице Шарифзаде в Ясамальском районе и средства для строительства более большой, красивой и современной мечети, начались соответствующие строительные работы.

Однако, несмотря на поручение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, некоторые должностные лица самовольно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавад до завершения строительства здания новой мечети.