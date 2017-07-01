В Словакии перевернулся автобус, пострадали 30 туристов
2017-07-01 17:15 | www.apa.az | 4
На место аварии направлены машины скорой помощи и вертолёт с медицинской бригадой.
Как передает АПА, недалеко от города Трнава в Словакии автобус съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщает «tvnoviny.sk».
В ДТП пострадали 30 человек, один из них находится в критическом состоянии. У четверых травмы средней тяжести, остальные получили ушибы.
На место аварии направлены машины скорой помощи и вертолёт с медицинской бригадой, а также пожарные.