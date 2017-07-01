В Баку продолжается строительство мечети Гаджи Джавад – ФОТО

2017-07-01 17:17 | www.oxu.az | 4

По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается строительство мечети Гаджи Джавад по новому адресу в Ясамальском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, верующие с большой радостью встретили решение главы государства о переносе мечети Гаджи Джавад и строительстве ее по новому адресу.

Здание мечети, строительство которого осуществляется по прекрасным традициям национального зодчества, ведется на ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1.

Член религиозной комиссии при Исполнительной власти Ясамальского района Гаджихан Мирза Багиров сказал, что строительство мечети на этой территории очень обрадовало верующих.

«Строительство мечети в этом месте по поручению Президента Ильхама Алиева было давнишней мечтой жителей Ясамальского района. Проект мечети предусматривает все условия для совершения молебен и проведения религиозных обрядов», - сказал Багиров.

По его словам, мечеть Гаджи Джавад не снесена, а перенесена на новое место. «В связи с нынешним состоянием мечети была создана комиссия, по решению которой мечеть была перенесена из-за аварийного состояния. Это не снос, а перенос на новое место, и за это мы выражаем большую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву», - сказал Багиров.

13 апреля 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку.

C.Б.

