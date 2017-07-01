В Баку прошла выставка гобеленов "Национальные музыкальные инструменты" (ФОТО)

2017-07-01 17:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park Bulvar прошла выставка гобеленов "Национальные музыкальные инструменты" молодого художника Ниджата Дадашова, который стал победителем восьмого конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

На выставке было представлено двадцать работ, на которых изображены азербайджанские национальные инструменты. Главная цель проекта – пропаганда национального наследия, привлечение внимания к древнему искусству гобеленов.

Гобелен - один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканный вручную перекрёстным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. Основу техники подготовки гобелена составляют - идея, мысль и предварительно нарисованный эскиз. Чаще всего гобелены ткут из хлопка или шерсти, более изысканный и элегантный вид придают гобеленам дорогие материалы – шелк, золотые или серебряные нити.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов и заслуженный художник Адхам Юсубов отметили своеобразность и красочность работ молодого художника.

Развитие искусства гобелена в Азербайджане имеет древнюю историю, как в цветовом решении, так и в художественном направлении. В Азербайджане искусство гобеленов является сюжетным ковровым искусством, относящимся к древней народной культуре, которая начала зарождаться у нас еще в XII веке. Гобелен был широко распространен у тюркских народов, как важный предмет быта, а также являлся символом богатства в домах состоятельных людей, занявшего важное место в качестве декоративного, средства. Гобелен, являясь образцом искусства, придавал сказочную красоту дворцам и замкам.

(Автор: Вугар Иманов)