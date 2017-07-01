"Шуштер" и "Хумаюн" на сцене Международного центра мугама (ФОТО)

2017-07-01 17:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел шестой заключительный вечер в рамках крупного проекта “Muğam axşamları” (Вечера мугама) под названием "Баяты-Шираз", сообщает Trend Life.

В рамках проекта с 16 мая до 30 июня представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама: Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн. Проект организован Международным центром мугама при содействии телеканала Mədəniyyət (Культура) и Азербайджанского радио.

В концертной программе приняли участие заслуженный актриса Севиндж Сарыева, заслуженный педагог Газанфар Аббасов, лауреат республиканских конкурсов Махаббат Сафаров, которые выступили в сопровождении Ансамбля народных инструментов (Рашад Ибрагимов – тар, Тебриз Юсубов – кяманча, Хайям Гасанли –уд, Айсу Садыгова – канон, Эльнур Гусейнов – балабан, Эльнур Алиев – нагара). Как и на прошлых концертах, зрители овациями встретили выступление артистов.

Информационная поддержка проекта – Trend.az, Day.az, Milli.az

"Шуштер" - самый маленький по объему мугам, по сравнению с остальными. В основном он состоит из разделов «Майеи Шюштер» и «Таркиб». Как и другие мугамы Шуштер при исполнении в форме дестгяха (т.е. целиком) он начинается вступлением «Бердашт», его объем расширяется за счет ряда цветов и теснифов. В настоящее время мугам «Шюштер» чаще исполняется в инструментальном варианте, и в особенности на кяманче.

"Хумаюн" широко распространен также в музыке народов Ближнего Востока. Основные части мугама «Хумаюн» это разделы «Маейи Хумаюн», «Шюштер» и «Теркиб». В инструментальном варианте разделу «Маейи - Хумаюн» уделяется больше внимания.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Вугар Иманов)