Почти все рейсы на вылет задержаны в аэропорту Домодедово

2017-07-01 18:02 | www.oxu.az | 6

Около 96 процентов рейсов, вылетающих из московского аэропорта Домодедово, задерживаются.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar на 16:20 в субботу, 1 июля.

По данным портала, среднее время задержки состаляет 1 час 22 минуты. При этом среди прибывающих самолетов опаздывают только 43 процента рейсов, и отставание от графика не превышает 10 минут. Информации об отмененных полетах нет.

В Шереметьево вылет отложен примерно у 68 процентов рейсов, среднее время опоздания составляет 23 минуты.

На прибытие задерживаются 59 процентов самолетов, в среднем отставание от графика составляет примерно 26 минут. Об отмене полетов также не сообщается.

Во Внуково с задержкой в среднем около 24 минут отправляются 70 процентов самолетов, опоздания среди прибывающих рейсов относительно небольшие — только 25 процентов приземляются с отставанием от графика примерно на шесть минут. Информации об отмененных полетах нет.

С.Б.

