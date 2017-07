Азербайджанские певцы представили клип ко Дню работников полиции (ВИДЕО)

2017-07-01 18:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Певец Абдул Халид и исполнитель мейханы Гаджи Сабухи представили клип "Azərbaycan polisi" ко Дню работников полиции Азербайджана, который отмечается 2 июля, сообщили Trend Life в пресс-службе певца.

Клип представлен на композицию из репертуара легендарных исполнителей Рашида Бейбутова и Зейнаб Ханларовой. Композиция представлена в современной обработке с использование национальных инструментов, в синтезе с мейханой на слова Гаджи Сабухи и литературным стихом народного артиста Нураддина Мехтиханлы. Аранжировка –Илькин Валехоглу, тар – Али Алиев, кяманча- Тогрул Оруджов.

День работников полиции Азербайджана - профессиональный праздник, отмечаемый в Азербайджанской Республике ежегодно 2 июля. Дата для учреждения праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1918 году министр внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики подписал «Циркуляр о кадровых назначениях в полиции». Этот документ стал основой для создания национальной полиции молодого независимого государства.

Согласно закону Азербайджанской Республики «О полиции», принятому 28 октября 1999 года, полиция является единым централизованным правоохранительным органом, принадлежащим исполнительной власти Азербайджанской Республики. Ее основные задачи — укрепление государственности, обеспечение упрочнения независимости, взятие под контроль криминогенного состояния и обеспечение общественной безопасности.

В День работников полиции в Азербайджане принято поздравлять и чествовать всех, кто служит или когда-либо служил в органах азербайджанской полиции, а также поминать полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

(Автор: Вугар Иманов)