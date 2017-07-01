На территории Ширванского национального парка произошел пожар

2017-07-01 18:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На территории Ширванского национального парка в субботу произошел пожар. Предпологается, что огонь попал на территорию парка после того, как через эту территорию, находящуюся в использовании компании «Salyanoil», проехали 2 грузовика. На место происшествия сразу были вызваны сотрудники местных структур Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, совместными усилиями которых пожар был локализован и примерно в 15:30 полностью потушен.

В результате пожара на территории площадью 0,7 гектара сгорели только сухостой и кустарники, при этом деревьям не был нанесен ущерб.

Для установления причин пожара и виновных в Ширванском национальном парке была проведена соответствующая закону документация и направлено обращение в районное отделение полиции. В настоящее время ведется работа по определению нанесенного ущерба.

МЭПР еще раз предупреждает население проявлять осторожность во время использования огня на природе и соблюдать правила противопожарной безопасности.