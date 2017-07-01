Совокупный внешний долг Грузии составил $15,7 миллиардов

2017-07-01 19:05 | www.apa.az | 4

Совокупный внешний долг Грузии по итогам первого квартала 2017 года составил $15,7 млрд., или 108,2% от показателя ВВП за последние четыре квартала.

Как сообщает АПА, по данным Национального банка Грузии, в первом квартале текущего года совокупный внешний долг Грузии вырос на $188,9 млн. В том числе, из-за изменения валютного курса долг вырос на $148 млн., из-за ценовых и иных изменений увеличился соответственно на $21,4 млн. и $51,4 млн., а из-за операционных изменений уменьшился на $34,6 млн.

Государственный внешний долг составил $6,7 млрд., или 46,5% от ВВП. В том числе, долг правительственного сектора достиг $4,8 млрд., обязательства Национального банка — $198,1 млн.), облигации и займы государственных предприятий — соответственно $887,1 млн. и $876,2 млн.

Внешний долг банковского сектора составил $3,2 млрд., внешний долг других секторов — $4,9 млрд., межкомпанейский долг — $2,5 млрд.. При этом, 93,6% совокупного внешнего долга деноминировано в иностранной валюте.

Чистый внешний долг Грузии на 31 марта текущего года достиг $9,7 млрд., что составляет 67,1% от ВВП за последние четыре квартала. В том числе чистый внешний долг государственного сектора составил $3,9 млрд., или 26,7% от ВВП.

Внешний долг Национального банка Грузии в первом квартале текущего года уменьшился на $2,2 млн.