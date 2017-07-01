Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

2017-07-01 19:39 | www.trend.az | 5

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в сентябре прошлого года в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента России.



"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-бахрейнских переговоров на высшем уровне в сентябре прошлого года в Москве. Констатирована наметившаяся в последнее время позитивная динамика развития торгово-экономических связей. Акцентирована важная роль недавно созданной двусторонней Межправительственной комиссии, которая провела в феврале с.г. первое заседание", -* говорится в сообщении.

Владимир Путин и король Бахрейна также отметили влияние ситуации вокруг Катара на положение дел на Ближнем Востоке и подчеркнули необходимость налаживания прямого диалога между всеми странами, вовлеченными в этот конфликт.