В Азербайджане обнародованы результаты выпускных экзаменов

2017-07-01 19:50 | www.apa.az | 6

Стали известны результаты проведенных 30 июня Государственным экзаменационным центром централизованных выпускных экзаменов для учеников средних школ специального назначения и учащихся 9 и 11 классов средних общеобразовательных школ в Шемкире, Гедабее, Агстафе, Товузе, Габале, Балакене, Загатале, Гахе, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Ширване, Нефтчале, Гаджикабуле, Агдаме, Евлахе, Барде, Тертере, Агсу, Зардабе, Шамахы, Гобустане, Кюрдамире, Гусаре, Губе.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, Как сообщили АПА в ГЭЦ, выпускники с 19.00 могут ознакомиться с результатами экзаменов, а также графическим изображением карты ответов на сайте структуры. Кроме того, выпускники могут узнать свои результаты отправив свой рабочий номер на 7727.

На экзамене для учеников IX класса ожидалось участие 32390 человек, однако 394 из них не прибыли на экзамен. 4 человек нарушили правила и были отстранены от экзамена.

На выпускном экзамене для XI классов не приняли участие 669 человека из 25522, еще 26 человек были отстранены за различные нарушения.