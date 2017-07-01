В результате стрельбы в США ранены 17 человек

2017-07-01 19:53 | www.apa.az | 7

По меньшей мере 17 человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе в американском штате Арканзас. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

Один человек находится в критическом состоянии. По данным СМИ, самому младшему из пострадавших 16 лет.

Правоохранители прибыли к клубу Power Lounge города Литл-Рок в районе 02.30 по местному времени (10.30 мск) после сообщений о стрельбе.

Полиция считает, что инцидент произошел в результате ссоры, и не связывает его с терроризмом.