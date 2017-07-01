В лондонском аэропорту задержали двух человек по подозрению в терроризме

2017-07-01 20:20 | www.apa.az | 4

Сотрудники спецслужб Великобритании задержали двух человек в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке теракта. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

По данным полиции региона Западный Мидленд, двое мужчин 21 года из британских городов Лестер и Бирмингем были задержаны в аэропорту в субботу утром после прибытия из Турции.

Оба мужчины были доставлены в отделение полиции для допроса, отмечает Би-би-си.