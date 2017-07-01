Установлен памятник Лянкяранскому – ФОТО

2017-07-01 20:23 | www.oxu.az | 4

Установлен надгробный памятник криминальному авторитету Ровшану Лянкяранскому (Ровшан Джаниев), убитому 18 августа прошлого года в Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, вокруг могилы Лянкяранского ведутся последние работы по благоустройству. Ожидается, что надгробный памятник откроют в годовщину его смерти.

Брат Лянкяранского, полковник Намиг Джаниев ранее сообщил прессе, что надгробный памятник был изготовлен в Баку.