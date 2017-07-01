В лондонском аэропорту задержали двух человек по подозрению в терроризме

2017-07-01 20:44 | www.trend.az | 3

Сотрудники спецслужб Великобритании задержали двух человек в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке теракта, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию Би-би-си.



По данным полиции региона Западный Мидленд, двое мужчин 21 года из британских городов Лестер и Бирмингем были задержаны в аэропорту в субботу утром после прибытия из Турции.

Оба мужчины были доставлены в отделение полиции для допроса, отмечает Би-би-си.