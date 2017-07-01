В Ширванском национальном парке произошел пожар

2017-07-01 20:57 | www.oxu.az | 3

Сегодня примерно в 14:45 на территории Ширванского национального парка произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Минэкологии сообщили, что так как пожар был зафиксирован после того, как через территорию, находящуюся в использовании компании «Salyanoil», проехали 2 грузовика, то предполагается, что огонь попал на эту территорию именно с транспортных средств.

На место происшествия были вызваны сотрудники местных структур МЭПР и противопожарной службы МЧС. Совместными усилиями пожар был локализован и примерно в 15:30 был полностью потушен.

В результате пожара сгорели только сухая трава и кусты на территории площадью 0,7 га.

Для установления причин пожара и виновных в Ширванском национальном парке была проведена соответствующая закону документация и направлено обращение в районный отдел полиции.

В настоящий момент ведется работа по определению нанесенного ущерба.

МЭПР еще раз призывает население быть осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности.