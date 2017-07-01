В Швейцарии произошло сильнейшее за последние 10 лет землетрясение

2017-07-01 21:17 | www.oxu.az | 3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в субботу утром в швейцарском кантоне Во, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации сайта Швейцарской сейсмологической службы, землетрясение произошло в 10.10 (12.10 по бакинскому времени) у подножья гор в швейцарском кантоне Во, недалеко от населенного пункта Шато д'Э, в полутора часах езды от Женевы. Жители отмечают, что подземные толчки ощущались в районе от города Веве до Фрибура. Полиция кантона получила порядка 30 сообщений от граждан, однако значительного ущерба землетрясение не принесло.

Землетрясения в Швейцарии не редкость, но субботнее стало наиболее сильным за последние 10 лет.