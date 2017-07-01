Авария в день свадьбы: есть пострадавшие

2017-07-01 21:25 | www.oxu.az | 8

В Лянкярани произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария произошла на 29-м км трассы Лянкяран –Лерик.

Так, автомобиль марки «ВАЗ 2106» с государственным регистрационным номером 42 BH 634 столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ 21011» с государственным регистрационным номером 43 BC 856. В результате аварии пострадали три женщины.

Сообщается, что женщины направлялись на свадьбу.

Раненые были доставлены в Лянкяранскую РЦБ.

По факту ведется разбирательство.