Авария в день свадьбы: есть пострадавшие
2017-07-01 21:25 | www.oxu.az | 8
В Лянкярани произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария произошла на 29-м км трассы Лянкяран –Лерик.
Так, автомобиль марки «ВАЗ 2106» с государственным регистрационным номером 42 BH 634 столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ 21011» с государственным регистрационным номером 43 BC 856. В результате аварии пострадали три женщины.
Сообщается, что женщины направлялись на свадьбу.
Раненые были доставлены в Лянкяранскую РЦБ.
По факту ведется разбирательство.