Весь Баку погрузился в музыкальную атмосферу Fête de la Musique (ФОТО)

2017-07-01 21:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана проходит "Праздник музыки" (Fête de la Musique), открытие которого состоялось в Центре Современного Искусства YARAT, сообщает Trend Life.

"Праздник музыки" реализуется посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Баку совместно с Центром Современного Искусства YARAT, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Национальным бюро по пропаганде туризма при министерстве культуры и туризма Азербайджана.

До начала первого концерта в рамках мероприятия в Центре Современного Искусства YARAT была проведена пресс-конференция с участием первого советника посла Франции в Азербайджане Фабьен Дру-Лозински, советника посла Франции по вопросам культуры Йохана Шитерера, пресс-секретаря Национального бюро по пропаганде туризма Кянана Гулузаде.

В своем выступлении Фабьен Дру-Лозински отметила, что традиция проводить "Праздник музыки" зародилась более 30 лет назад, первоначально он был организован в 1982 году во Франции. "Праздник музыки" с более чем тридцатилетней историей, вышедший за национальные границы и отмечаемый более чем в 120 странах, будет отмечен серией концертов в различных частях Баку.

Йохан Шитерер подробно рассказал о творчестве музыкантов, которые выступят в рамках "Праздника музыки".

По его словам, в концертах принимают участие музыканты-профессионалы и любители, работающие в самых разных музыкальных жанрах. "Праздник музыки" продемонстрирует всю полноту и разнообразие музыкальных направлений, и приобщит публику разного возраста ко всем существующим музыкальным формам самовыражения.

Как подчеркнул Кянан Гулузаде, подобные мероприятия вносят вклад в развитие сотрудничества между странами в области культуры.

Далее состоялось открытие "Праздника музыки", на концерте выступили Вафа Гадирова (вокал), Талех Гахраманов (гитара) и группа Les Gamins. Зрители подпевали, танцевали под зажигательные музыкальные композиции. Каждый номер был встречен бурными аплодисментами.

Отметим, что "Праздник музыки" также проходит Paris Bistro, в Ичери Шехер перед галереей YAY и Hard Rock Café .

Участники концертов - Али Ибрагимзаде, Милан Мамедов, Альбина, трио Ахмедовски (Бабек Ахмедовски (гитара/синтезатор), Хидаят Ахмад (басс/ударные инструменты), Мухаммед Латифли (басс/синтезатор)), Les Gardiens du Silence, Ильхама Бабаева (гитара), Лина Ошимара (вокал), Вячеслав Лизунов (лютня/гитара), Хаял Нитянанда (мриданга), группа "Тодо"(Тахмина Векилова (вокал), Эльнур Фаттахов (гитара), Орхан Керимли (гитара и хор), Гусейн Али (басс), Заур Али (синтезатор), Рза Джамал (кахон)), группа Radio&Video, Роман Шульга (вокал и гитара), Мишель Хоп (вокал), Закир Гасымов (гитара), Дмитрий Тур (ударник/басс), Андрей Кудинов (басс).

(Автор: Джани Бабаева)