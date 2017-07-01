Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

2017-07-01 22:00 | www.trend.az | 1

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017'nin haziran ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artarak 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen haziran ayı ihracat verilerine ilişkin basın toplantısında, ilk beş ayda ihracatta güçlü bir canlanma yaşandığını, bu canlanmanın büyüme rakamlarına da yansıdığını kaydetti.

Büyükekşi, "Haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Bu sınırlı artışın ana sebebi ise geçtiğimiz yıl haziranda 26 iş günü olmasına rağmen bu yıl Ramazan Bayramının etkisiyle 24 iş günü olması." dedi.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkedeki değişimlere bakılacak olunursa; Almanya'ya ihracatın yüzde 4,4, İngiltere'ye ihracatın yüzde 2,1, İtalya'ya ihracatın yüzde 1,8, ABD'ye ihracatın yüzde 14,1, Irak'a ihracatın ise yüzde 4,4 artış gösterdiğinin altını çizen Büyükekşi, "En fazla ihracat yaptığımız 20 ülke arasında, en yüksek ihracat artışını yüzde 89 ile Rusya'ya yakaladık. Böylelikle, Rusya'ya ihracat artış oranımız 2017'de aylık bazda en yüksek seviyesini yakalamış oldu. Rusya'ya ihracatımızdaki bu artışta bu ülkeye yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA