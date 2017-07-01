Стрельба в ночном клубе в США: число раненых возросло до 28 – ОБНОВЛЕНО

2017-07-01 22:30 | www.oxu.az | 6

При стрельбе стрельбе в ночном клубе в Литл-Роке, штат Арканзас, пострадали 28 человек, 25 из них получили огнестрельные ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в полиции Литл-Рока, еще три человека пострадали по другим причинам, жизни всех пострадавших вне опасности.

Ранее говорилось о 17 пострадавших, один из них, по данным СМИ, был в критическом состоянии, однако позднее в полиции уточнили, что его состояние стабильно.

Стрельбе в клубе Power Lounge произошла в ночь на субботу. По версии правоохранительных органов, причиной инцидента стал конфликт между посетителями, с терроризмом он не связан.

17:40

По меньшей мере 17 человек ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Литтл-Рок (США, штат Арканзас). Еще несколько посетителей получили травмы, пытаясь покинуть помещение.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 1 июля, сообщает Fox News.

В результате инцидента никто не погиб. Уточняется, что один из раненых находился в критическом состоянии, однако медикам удалось его стабилизировать. Остальные получили не опасные для жизни повреждения. Отмечается, что самому младшему из пострадавших 16 лет.

Личность человека, открывшего стрельбу, не установлена.

Полицейское управление города в своем Twitter заявило, что причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения и случившееся не связано с терроризмом.

C.Б.

