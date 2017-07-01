Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе в США возросло до 28

2017-07-01 22:46 | www.trend.az | 3

При стрельбе стрельбе в ночном клубе в Литл-Роке, штат Арканзас, пострадали 28 человек, 25 из них получили огнестрельные ранения, передает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Еще три человека пострадали по другим причинам. Жизни всех пострадавших, как отметили в полиции Литл-Рока, вне опасности.

Ранее говорилось о 17 пострадавших, один из них, по данным СМИ, был в критическом состоянии, однако позднее в полиции уточнили, что его состояние стабильно.

Стрельбе в клубе Power Lounge произошла в ночь на субботу. По версии правоохранительных органов, причиной инцидента стал конфликт между посетителями, с терроризмом он не связан.