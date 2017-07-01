Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров в России

2017-07-01 22:54 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

Как передает Oxu.Аz, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В реестр будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о создании реестра коррупционеров.