Число проживающих в Германии иностранцев достигло рекордного уровня

2017-07-01 23:35 | www.oxu.az | 5

Количество иностранцев, проживающих в Германии, достигло рекордного за 50 лет уровня.

Как рередает Oxu.Az, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального статистического агентства Германии.

Как сообщает издание, число таких людей превысило 10 миллионов — эта цифра возросла на 23% по сравнению со статистикой за 2014 год.

Из них 5,8 миллиона прибыло из государств вне Европейского союза, включая миллион беженцев.

Таким образом, по словам пресс-секретаря агентства, население страны в настоящий момент составляет около 83 миллионов человек, 12,5% из которых — иностранцы.