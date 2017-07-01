В результате стрельбы в США ранены 28 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-07-01 23:45 | www.apa.az | 8

Двадцать восемь человек пострадали при стрельбе в клубе города Литл-Рок в штате Арканзас в США, из них 25 человек получили огнестрельные ранения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили правоохранители.

Ранее телеканал Fox News сообщил о стрельбе в клубе Power Lounge, произошедшей в субботу ночью по местному времени. Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки и не связывает его с терроризмом.

Правоохранители города Литл-Рок сообщили, что из 28 раненых три человека пострадали по другим причинам. "В данный момент предполагается, что все выживут", — написала полиция на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. После полиция уточнила, что его состояние оценивается как стабильное.

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По меньшей мере 17 человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе в американском штате Арканзас. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

Один человек находится в критическом состоянии. По данным СМИ, самому младшему из пострадавших 16 лет.

Правоохранители прибыли к клубу Power Lounge города Литл-Рок в районе 02.30 по местному времени (10.30 мск) после сообщений о стрельбе.

Полиция считает, что инцидент произошел в результате ссоры, и не связывает его с терроризмом.