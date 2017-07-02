В Пентагоне рассматривают план активизации боевых действий в Афганистане

2017-07-02 00:23 | www.trend.az | 5

Руководство Министерства обороны США рассматривает возможность возобновления военных операций с целью уничтожения в Афганистане талибов и боевиков из террористической группировки "Сеть Хаккани", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Как отмечают его источники в Пентагоне, военное ведомство США и Белый дом в настоящее время пересматривают американскую стратегию в Афганистане. Активное участие в этом принимает помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Одним из предложений, которые, как ожидается, станет представлены в июле американскому лидеру по итогам данного пересмотра, будет возобновление операций против движения "Талибан" и "Сети Хаккани" в Афганистане.

По официальным данным, в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе примерно 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников. Как отмечает NBC, в настоящее время американские силы наносят удары главным образом по боевикам террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), талибов они бомбят в редких случаях.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации Трампа рассматривают вопрос о возможной отправке в Афганистан дополнительного контингента. По последним оценкам генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, суммарная численность национальной армии и сил безопасности республики превышает 300 тыс. человек. Они регулярно несут тяжелые потери. Как указывал Сопко, власти Афганистана в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.