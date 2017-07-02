В Бразилии полиция задержала крупного наркоторговца после 30 лет поисков

2017-07-02 01:17 | www.trend.az | 6

Бразильская полиция в субботу задержала одного из самых крупных торговцев кокаином в Латинской Америке спустя 30 лет после начала поисков, передает РИА Новости со с агентство Франс Пресс.



По данным агентства, Луиз Карлос был задержан в городе Сорризу в центре Бразилии. К операции по поимке преступника были привлечены 150 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операции был также задержан главный сообщник Карлоса и конфискованы предметы роскоши на сумму 10 миллионов долларов.

Как сообщается, процесс поимки Карлоса растянулся на несколько десятилетий из-за того, что наркоторговец не только сменил имя, но и сделал пластическую операцию на лице.