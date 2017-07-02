В Венесуэле в ходе протестов погибли четыре человека

2017-07-02 03:03 | www.trend.az | 4

Четыре человека стали жертвами протестов в венесуэльском штате Лара в субботу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее депутат национальной ассамблеи страны Луис Флоридо заявлял, что жертвами пятничных протестов стали два человека.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, с учетом новых убитых число погибших в протестах достигло 83 человек.