В результате обстрелов боевиками сирийских городов погибли четыре человека

2017-07-02 03:39 | www.trend.az | 4

Четыре мирных жителя погибли, еще 35 получили ранения в субботу в результате обстрелов боевиками пригородов Дамаска и сирийских населенных пунктов Кунейтра, Хомс и Дераа, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА.

По данным агентства, минометные и ракетные обстрелы производили террористы группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра".

Агентство отмечает, что обстрел Дераа стал очередным нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии.