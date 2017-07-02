В Татарстане в ДТП с автобусом погибли 10 человек и 12 пострадали

2017-07-02 05:11 | www.apa.az | 3

Десять человек погибли и 12 пострадали, по предварительным данным, в столкновении автобуса и грузовика в Татарстане. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.

Региональный главк МЧС ранее сообщил, что грузовик и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье и загорелись, автобус опрокинулся, семь человек погибли и 11 пострадали.

"По предварительным данным, в результате ДТП с грузовиком и автобусом погибли десять человек", — сказал представитель МВД. По его информации, еще 12 человек пострадали.

На месте работает следственная группа, выясняются причины происшествия, добавил собеседник.