Число жертв ДТП с автобусом в России выросло до десяти человек

2017-07-02 05:19 | www.trend.az | 6

Десять человек погибли и 12 пострадали, по предварительным данным, в столкновении автобуса и грузовика в Татарстане, передает РИА Новости со сслыкой на представителя МВД по Татарстану.



Региональный главк МЧС ранее сообщил, что грузовик и автобус Самара - Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье и загорелись, автобус опрокинулся, семь человек погибли и 11 пострадали.

"По предварительным данным, в результате ДТП с грузовиком и автобусом погибли десять человек", - сказал представитель МВД. По его информации, еще 12 человек пострадали.

На месте работает следственная группа, выясняются причины происшествия, добавил собеседник.