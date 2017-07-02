В Шеки тепловоз столкнулся с легковым автомобилем

2017-07-02 07:49 | www.apa.az | 5

В Шеки тепловоз столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, авария произошла минувшим вечером на железной дороге Евлах-Балакен, у села Джафарабад Шекинского района. Автомобиль марки «ВАЗ 2106», управляемый жителем села Алияр Шекинского района Азимом Сулейман оглу Абдуллаевым, при проезде ж/д переезда без шлагбаума столкнулся с тепловозом.

После аварии водитель «ВАЗ»а был госпитализирован в Шекинскую райбольницу с тупой травмой брюшной части и закрытой черепно-мозговой травмой.

По факту ведется разбирательство.