В Татарстане в ДТП с автобусом погибли 13 человек и 12 пострадали - ОБНОВЛЕНО

2017-07-02 08:00 | www.apa.az | 3

Количество погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане возросло до 13 человек. Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Число погибших в ДТП возросло до 13 человек, 12 человек по-прежнему госпитализированы», — сказал источник.

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Десять человек погибли и 12 пострадали, по предварительным данным, в столкновении автобуса и бензовоза в Татарстане. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.

Региональный главк МЧС ранее сообщил, что грузовик и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье и загорелись, автобус опрокинулся, семь человек погибли и 11 пострадали.

"По предварительным данным, в результате ДТП с грузовиком и автобусом погибли десять человек", — сказал представитель МВД. По его информации, еще 12 человек пострадали.

По сообщению, двое из погибших - дети. В автобусе в момент аварии находились 28 человек, включая водителя.

На месте работает следственная группа, выясняются причины происшествия, добавил собеседник.