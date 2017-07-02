Минздрав подтвердил, что в ДТП в Татарстане погибли 13 человек

2017-07-02 08:19 | www.trend.az | 4

Тринадцать человек погибли в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава.



Грузовик и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. Первоначально сообщалось, что десять человек погибли, в том числе двое детей, еще 13 человек пострадали. Источник в экстренных службах региона позже сообщил РИА Новости, что число жертв выросло до 13 человек.

"Всего 28 человек пострадали, из них 13 погибли, 12 находятся в стационарах, трое на амбулаторном лечении", - сказал представитель минздрава.